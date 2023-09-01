Военное обозрение

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В небе над Псковом средствами российской ПВО сбит «неопознанный объект»

В небе над Псковом средствами российской ПВО сбит «неопознанный объект»

В небе над Псковом нейтрализован неопознанный объект, сработали средства противовоздушной обороны. Объект был единичным, после его поражения на земле никаких последствий нет.

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