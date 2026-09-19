74-летнюю грибницу из Клина нашли в лесу за 1,5 часа

Пенсионерка из Клина отправилась за грибами в лесной массив у деревни Покровка и потеряла ориентиры. Женщина 74 лет поняла, что самостоятельно выбраться не сможет, и связалась со службой спасения по номеру 112.
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