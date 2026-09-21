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Мойка78.ру Новости СПб

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В Петербурге курьер мошенников забрала 100 млн рублей у пенсионеров наличкой и золотыми слитками. 🔹Еще 31 августа в полицию Фрунзенского района обратился 76-летний житель дома на улице Димитрова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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