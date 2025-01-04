Овчинский: Решены вопросы по 28 объектам долгостроя в 2024 году

Т

Тамара

Вот бы ещё и в других регионах страны, особенно в курортных городах, типа Пятигорска, Минвод, занялись уничтожением огромных недостроев 20-летней давности. Портят ВСЁ. Противно мимо проезжать. А каково же людям, вокруг живущим......