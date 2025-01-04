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Овчинский: Решены вопросы по 28 объектам долгостроя в 2024 году

Овчинский: Решены вопросы по 28 объектам долгостроя в 2024 году

Вопросы по 28 объектам незавершенного строительства были решены с начала 2024 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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Комментарии
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Т
Тамара
Вот бы ещё и в других регионах страны, особенно в курортных городах, типа Пятигорска, Минвод, занялись уничтожением огромных недостроев 20-летней давности. Портят ВСЁ. Противно мимо проезжать. А каково же людям, вокруг живущим......
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