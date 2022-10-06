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Вильфанд сообщил, что «золотая осень» придет в Москву в четверг

Вильфанд сообщил, что «золотая осень» придет в Москву в четверг

Научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд поделился информацией о том, что начало «золотой осени» в столице государства состоится шестого октября и продлиться она трое суток.

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