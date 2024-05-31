Джоли обвинили в «умышленном отчуждении» детей от Брэда Питта после того, как Шайло отказалась от его фамилии

Девушка подала заявление на изменение фамилии GLOBALLOOKPRESS.COM/MARIO CARTELLI Источник DailyMail сообщил, что с тех пор, как голливудская пара рассталась, Анджелина Джоли позаботилась о том, чтобы их дети «ограниченно общались» со своим отцом.
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