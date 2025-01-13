Каспийск: Водителя оштрафовали на 180 тыс. рублей за угрозу на дороге

В Каспийске впервые в России суд оштрафовал 18-летнего водителя Porsche Cayenne на 180 тысяч рублей. Молодой человек сознательно выехал на встречную полосу, угрожая безопасности.
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