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Царьград

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Каспийск: Водителя оштрафовали на 180 тыс. рублей за угрозу на дороге

Каспийск: Водителя оштрафовали на 180 тыс. рублей за угрозу на дороге

В Каспийске впервые в России суд оштрафовал 18-летнего водителя Porsche Cayenne на 180 тысяч рублей. Молодой человек сознательно выехал на встречную полосу, угрожая безопасности.

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