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ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа

ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа. В заявлении движения утверждается, что соглашение должно предусматривать полное прекращение боевых действий в регионе, вывод израильских войск из сектора Газа, а также восстановление поврежденной инфраструктуры, снятие блокады и обмен удерживаемыми лицами.

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