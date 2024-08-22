Палестинское движение ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров по прекращению огня в секторе Газа. В заявлении движения утверждается, что соглашение должно предусматривать полное прекращение боевых действий в регионе, вывод израильских войск из сектора Газа, а также восстановление поврежденной инфраструктуры, снятие блокады и обмен удерживаемыми лицами.