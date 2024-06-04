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Судебная система России нацелилась на самоочищение

Судебная система России нацелилась на самоочищение

С момента изменений в высшем руководстве судебной системы России прошло почти два месяца, но уже можно делать первые предположения о том, что ожидает эту независимую ветвь государственной власти в будущем.

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