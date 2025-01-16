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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марнер о свисте болельщиков «Торонто» в матче с «Далласом»: «Нужно стараться игнорировать это. Мы пытаемся сделать свою работу»

Болельщики канадского клуба освистали команду на фоне поражения от «Далласа» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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