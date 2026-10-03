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Израиль организует вывозные рейсы из ОАЭ после теракта на борту FlyDubai

Израиль организует вывозные рейсы из ОАЭ после теракта на борту FlyDubai

Вечером 30 сентября 2026 года на борту рейса FlyDubai FZ1073, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, произошёл беспрецедентный инцидент: второй пилот, гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, напал на … .

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