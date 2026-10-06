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С 1 октября изменились условия семейной ипотеки: ставки составят от 2 до 12%

С 1 октября 2026 года изменились условия программы «Семейная ипотека». Теперь процентная ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей в семье и региона проживания.

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