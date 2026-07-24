Американец нашел три скелета в доме, купленном на аукционе

Мужчина вслепую купил дом на аукционе и нашел внутри три скелета, пишет LADBible. Житель штата Коннектикут Эдвард Марчион купил дом на аукционе по продаже залогового имущества, не имея возможности осмотреть его заранее.
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