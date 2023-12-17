17.12.2023: Узнайте, как Стрельцы будут покорять мир!

Дорогие Стрельцы, 17 декабря 2023 года - время раскрыть карты своих мечтаний и планов! Соединение Юпитера, вашего покровителя, с Меркурием влияет на вашу натальную карту, обещая яркие идеи и неожиданные вдохновения.
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