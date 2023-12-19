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Подразделения БПЛА при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым

Подразделения БПЛА при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым

Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении.

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