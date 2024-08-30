МАГАТЭ ожидает углубления сотрудничества с Китаем в сфере мирного использования ядерных технологий

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- Международное агентство по атомной энергии /МАГАТЭ/ очень впечатлено тем, что Китай добился значительного прогресса в ядерной разработке, и готово углублять сотрудничество с этой страной в области мирного использования ядерной энергии, отметила директор Бюро общественной информации и коммуникации данного агентства Софи Буто де ла Комб.