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Умер Джерри Уэст, Мотта возглавил «Ювентус», «Бостон» в одном матче от титула, Надаль пропустит «Уимблдон», Суперкубок России – в Волгограде, Путин онлайн открыл Игры БРИКС и другие новости

1. Легенда НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет. Силуэт чемпиона лиги и члена Зала славы баскетбола изображен на логотипе НБА.

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