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Газета.ру

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КНЦ СО РАН: клетки лучше приживаются на рельефной поверхности биополимера

КНЦ СО РАН: клетки лучше приживаются на рельефной поверхности биополимера

Ученые ИТМО, Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета вместе с коллегами из Нидерландов и США выяснили, что гладкий медицинский биопластик проигрывает рельефному: клетки прикрепляются и растут лучше на шероховатой поверхности с углублениями, а не на ровной.

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