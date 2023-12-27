Нетрезвого пожилого виновника ДТП задержали в Ноябрьске

В Ноябрьске автоинспекторы оперативно отреагировали на сообщение местной жительницы. Она рассказала, что на проспекте Мира произошло ДТП — иномарка въехала в стоящий автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
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