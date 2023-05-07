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В США запустят сайт для проверки высказываний Джо Байдена

В США запустят сайт для проверки высказываний Джо Байдена

Национальный комитет американской Республиканской партии готовится к запуску нового сайта, который позволит жителям США проверять достоверность высказываний президента Джо Байдена.

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