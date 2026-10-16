Ранее режим беспилотной опасности уже был отменён в соседней Челябинской области.В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности.
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