27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит и экономический форум "Россия — Африка". Участие подтвердили около 50 стран.
Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Интересно, это генитальный сотрудник новости международные хоть изредка смотрит-слушает, В курсе, как резвятся жители Африки в колыбели демократии - Франции? Этому придурку жить стало скучно? Или неприкрытый шаг в сторону создания еще одной силы, способной раскачивать рижЫм изнутри? Очень давно говорят, что РАН и ВШЭ откровенные гнёзда либерасни, настроенной очень сильно против курса России, причём это даже не скрывают. Может пора расчистить эти "Авгиевы конюшни"? Нах... нам содержать врагов на наши же деньги, которые вдобавок ко всему еще и пидорастающему поколению мозги засирают своей антироссийской повесткой?
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8 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Пусть сначала у себя дома хоть одну семейку из африки поселит.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Есть решение получше. Автора переселить в Африку. В России он явно чужой.
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6 час.
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