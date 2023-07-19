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Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит и экономический форум "Россия — Африка". Участие подтвердили около 50 стран.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Интересно, это генитальный сотрудник новости международные хоть изредка смотрит-слушает, В курсе, как резвятся жители Африки в колыбели демократии - Франции? Этому придурку жить стало скучно? Или неприкрытый шаг в сторону создания еще одной силы, способной раскачивать рижЫм изнутри? Очень давно говорят, что РАН и ВШЭ откровенные гнёзда либерасни, настроенной очень сильно против курса России, причём это даже не скрывают. Может пора расчистить эти &quot;Авгиевы конюшни&quot;? Нах... нам содержать врагов на наши же деньги, которые вдобавок ко всему еще и пидорастающему поколению мозги засирают своей антироссийской повесткой?
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8 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Пусть сначала у себя дома хоть одну семейку из африки поселит.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Есть решение получше. Автора переселить в Африку. В России он явно чужой.
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6 час.

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