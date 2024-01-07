В Новосибирске прошёл показ ледового шоу "Настоящий Щелкунчик"

Фигуристы и ледовые акробаты представили современное прочтение сказки Гофмана на "Сибирь-Арене".В субботу, 6 января, на льду ЛДС "Сибирь-Арена" в Новосибирске состоялся первый показ шоу "Настоящий Щелкунчик", по мотивам знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
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