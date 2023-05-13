Страна и люди

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  • Валера Полуянов
    И к ним за продуктами ездят.Россия аннулирует...
  • Александр Тарасов
    Не захотели быть добрыми соседями, пусть теперь спасибо скажут своим нынешним друзьям из НАТО....😀Россия аннулирует...
  • Андрей
    а не хрен ей в России делать - мы ведь по её словам рабы-холопы.Пусть с господами -евреями живёт в израиле.Ей надо в Грязь: ...

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