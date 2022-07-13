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«В отличие от «Спартака», у «Динамо» юбилей настоящий. Команда на ходу, смотрим с надеждой». Степашин о новом сезоне

Сергей Степашин заявил, что «Спартак» отпраздновал ненастоящий юбилей. 18 апреля 2022 года красно-белые отмечали столетие со дня основания клуба.

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