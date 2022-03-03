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Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине.

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