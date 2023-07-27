Кедми заявил, что у России есть единственный вариант для победы над Украиной

Для выполнения этих задач, бизнес интересы политиков, чиновников, олигархов должен быть перекрыты... А кто это будет делать когда нет такой структуры которая не замарана коррупцией, взяточничеством предательством России и ее народа... Когда власть неспособна организовать диверсионные и партизанские отряды в хохлостане, задача которых не только рельсовая война, но и военные объекты, распространение листовок и информирование населения о действительных событиях в зоне боевых действий, где СМЕРШ для зачистки внутри России предателей, коррупционеров и т.д. Вот и причины, что во власти и так называемой "элите" предатели России и ее народа....

Александр Лагуткин

Была надежда, что роль опричнины при президенте будет выполнять ЧВК Пригожина. Слом и перестройка этой чиновничьей, зажравшейся и ворующей системы необходима, чтобы страны выжила и победила. Не зря во время похода ЧВК из Москвы толпами метнулось всякое высокопоставленное ворьё к спрятанным деньгам, недвижимости и родственникам за рубежом. Но увы! ВВП не Иван Грозный и он не стал делать Пригожина своим современным "Малютой Скуратовым". А необходимость в этом огромная, как и в пересмотре нашей конституции, которую нам нарисовали враги, как для своей колонии. Теперь опираться при возможной перестройке системы президенту не на кого. Вокруг одни зажравшиеся "бояре" и "вельможи". Но их интересы с интересами России не совпадают. Увы...