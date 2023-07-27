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Кедми заявил, что у России есть единственный вариант для победы над Украиной

Кедми заявил, что у России есть единственный вариант для победы над Украиной

Военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что России необходимо начать боевые действия по всей территории Украины, если она хочет одержать верх.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Сидя в обороне ещё никто не добивался победы.
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для выполнения этих задач, бизнес интересы политиков, чиновников, олигархов должен быть перекрыты... А кто это будет делать когда нет такой структуры которая не замарана коррупцией, взяточничеством предательством России и ее народа... Когда власть неспособна организовать диверсионные и партизанские отряды в хохлостане, задача которых не только рельсовая война, но и военные объекты, распространение листовок и информирование населения о действительных событиях в зоне боевых действий, где СМЕРШ для зачистки внутри России предателей, коррупционеров и т.д. Вот и причины, что во власти и так называемой &quot;элите&quot; предатели России и ее народа....
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15 час.
Александр Лагуткин
Была надежда, что роль опричнины при президенте будет выполнять ЧВК Пригожина.  Слом и перестройка этой чиновничьей, зажравшейся и ворующей системы необходима, чтобы страны выжила и победила. Не зря во время похода ЧВК из Москвы толпами метнулось всякое высокопоставленное ворьё к спрятанным деньгам, недвижимости и родственникам за рубежом. Но увы!  ВВП не Иван Грозный и  он не стал делать  Пригожина своим современным  &quot;Малютой Скуратовым&quot;.  А необходимость в этом огромная, как и в пересмотре нашей конституции, которую нам нарисовали  враги, как для своей колонии. Теперь опираться при возможной  перестройке системы президенту не на кого.  Вокруг одни зажравшиеся &quot;бояре&quot; и &quot;вельможи&quot;.  Но их интересы с интересами России не совпадают.  Увы...
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10 час.

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