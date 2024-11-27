Информационное эхо «Орешника»

Борис Джерелиевский 26 ноября 2024 г., 13:34 «Антикризы» и нарративы Банковой выглядят откровенно жалко Пока представители ГУР Украины заявляют, что «Орешников» — всего две-три штуки, а пропагандистские каналы вроде «УНИАН» и вовсе уверяют, что российская ракета развалилась в воздухе, другие более адекватные украинские ресурсы озаботились совсем другими вопросами.