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Госдума приняла в третьем чтении поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российской армии

Госдума на дополнительном заседании 4 марта приняла во втором и третьем чтении законопроект, вводящий наказание до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков про действия российских вооруженных сил».

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