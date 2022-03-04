Госдума приняла в третьем чтении поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российской армии

Госдума на дополнительном заседании 4 марта приняла во втором и третьем чтении законопроект, вводящий наказание до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков про действия российских вооруженных сил».
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