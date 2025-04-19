Пасхальные службы прошли в калужских храмах

В ночь с 19 на 20 апреля в православных храмах Калуги прошли торжественные богослужения, посвященные самому главному празднику для верующихВ ночь с 19 на 20 апреля в православных храмах Калуги прошли торжественные богослужения, посвященные самому главному празднику для верующих РПЦ (МП) - Воскресению Христову, называемому также Пасхой.
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