Мэрия Смоленска хочет убрать забор с тротуара на улице Ногина

На спорный участок наложен сервитут, и жильцы должны обеспечить доступ для всех В Смоленске продолжается эпопея с ликвидацией ограды на тротуаре напротив дома №32 на улице Ногина, пишет издание SmolNarod.
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