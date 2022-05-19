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Защитник «Рейнджерс» Тавернье – лучший бомбардир ЛЕ. Все 7 голов он забил в плей-офф

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Лиги Европы. 30-летний англичанин забил 7 голов в 15 матчах, все семь – на стадии плей-офф, 4 из них – с пенальти.

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