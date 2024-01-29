День карьеры в Правительстве Москвы прошел на выставке-форуме «Россия»

День карьеры в Правительстве Москвы состоялся в рамках Международной выставки-форума «Россия». Об этом рассказала организатор мероприятия, заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы, представитель команды проекта «Кадровые сервисы Правительства Москвы» Полина Логинова.