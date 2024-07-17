Секретная служба США заявила о многолетней проблеме

Секретная служба США, охраняющая первых лиц государства и кандидатов на президентский пост, на протяжении долгого времени испытывает нехватку персонала и ресурсов, рассказал высокопоставленный представитель структуры Мэттью Нойс.
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