Потому что была Ведьма😄 а как ей ритуалить без Игдрасиля? 💁♀ https://safita.pro/novogodnij-ritual-udachi/ @safita_magic #юмор@safita_magic.
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Потому что была Ведьма😄 а как ей ритуалить без Игдрасиля? 💁♀ https://safita.pro/novogodnij-ritual-udachi/ @safita_magic #юмор@safita_magic.
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