Стивен Спилберг сотрудничает с командой Джо Байдена для подготовки президентской кампании

Известный режиссер Стивен Спилберг принимает активное участие в разработке стратегии для предстоящего национального съезда Демократической партии, что подтверждается его встречами с организаторами данного события.
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