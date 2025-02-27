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  • саша пупкин
    Чойт по ходу кокс бодяженый подвезли))))С трибуны Верховн...
  • Гарий Щерба
    НАЦИСТСКИЙ УБЛЮДОК ...!!!"Прости, милый, т...
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    Дурень наркотический!!!! Зачем нам кормить этих халявщиков , Как и ты голодранец из 404 , всяких прибалтийских тигров...«Бойтесь, если па...

11 лет назад, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года Россия начала операцию по возвращению Крыма домой

11 лет назад, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года Россия начала операцию по возвращению Крыма домой

11 лет назад, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года Россия начала операцию по возвращению Крыма домой.В те дни, к выполнению задач приступили специалисты Сил специальных операций, подразделения армейского спецназа, ВДВ и морской пехоты, экипажи армейского авиации России, сотрудники ФСБ, а также … .

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