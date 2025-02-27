11 лет назад, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года Россия начала операцию по возвращению Крыма домой.В те дни, к выполнению задач приступили специалисты Сил специальных операций, подразделения армейского спецназа, ВДВ и морской пехоты, экипажи армейского авиации России, сотрудники ФСБ, а также … .