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Гражданам России массово отказывают в продлении пребывания в Аргентине

Гражданам России массово отказывают в продлении пребывания в Аргентине

Большое количество отказов в продлении туристического пребывания в Аргентине гражданам России стала выдавать миграционная служба страны, сообщил 30 марта заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин, передает 31 марта ТАСС.

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