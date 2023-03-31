Гражданам России массово отказывают в продлении пребывания в Аргентине

Большое количество отказов в продлении туристического пребывания в Аргентине гражданам России стала выдавать миграционная служба страны, сообщил 30 марта заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин, передает 31 марта ТАСС.
Большое количество отказов в продлении туристического пребывания в Аргентине гражданам России стала выдавать миграционная служба страны, сообщил 30 марта заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин, передает 31 марта ТАСС.
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