Командир ВС России: подбитый танк Т-90М произвёл десять выстрелов и смог уехать

Командир танкового взвода Денис Дмитриев рассказал, что экипаж сгоревшего в результате атаки беспилотника танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» смог произвести десять выстрелов из подбитой машины и благополучно уехал с поля боя.