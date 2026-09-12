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Командир ВС России: подбитый танк Т-90М произвёл десять выстрелов и смог уехать

Командир ВС России: подбитый танк Т-90М произвёл десять выстрелов и смог уехать

Командир танкового взвода Денис Дмитриев рассказал, что экипаж сгоревшего в результате атаки беспилотника танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» смог произвести десять выстрелов из подбитой машины и благополучно уехал с поля боя.

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