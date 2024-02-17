Нашему браку с Владимиром уже 16 лет. За это время так притерлись друг к другу, что стали практически единым целым.
Муж закатил скандал из-за того, что я его ненужную одежду отдала нуждающимся
Комментарии
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radiofree RF
Бзикнутый муж.
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15 час.
Майя Maja
Муж сноб, да еще и с придурью.
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12 час.
МН
Миннур Нафикова
Если его маман трясется, что мол с одеждой что-то хорошее уйдёт, то надо всего лишь постирать вещи, сполоснуть солёной водой. И пробормотать подходящее заклинание (я сама их придумываю) типо:"Было моё (одежда), стало ничьë. Отдаю лишь вещь, а здоровье, удачу (можно мужа сюда добавить 😁) оставляю себе. Сказано, сделано. Можно поплевать через левое плечо трижды. А главное, чтоб вы сами в это свято верили!
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12 час.
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