ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Нет. Это только ты одна тут нерестишься, остальные ведут себя прилично.Малоизвестный спо...
  • Элина Морозова
    Для местных фантазёров обширное поле деятельности))Влюбился в тещу, ...
  • Майя Maja
    А он не хозяин))Друг рассказал мо...

Муж закатил скандал из-за того, что я его ненужную одежду отдала нуждающимся

Муж закатил скандал из-за того, что я его ненужную одежду отдала нуждающимся

Нашему браку с Владимиром уже 16 лет. За это время так притерлись друг к другу, что стали практически единым целым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Бзикнутый муж.
Ответить
15 час.
Майя Maja
Муж сноб, да еще и с придурью.
Ответить
12 час.
МН
Миннур Нафикова
Если его маман трясется, что мол с одеждой что-то хорошее уйдёт, то надо всего лишь постирать вещи, сполоснуть солёной водой. И пробормотать подходящее заклинание (я сама их придумываю) типо:&quot;Было моё (одежда), стало ничьë. Отдаю лишь вещь, а здоровье, удачу (можно мужа сюда добавить 😁) оставляю себе. Сказано, сделано. Можно поплевать через левое плечо трижды. А главное, чтоб вы сами в это свято верили!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх