В США заявили, что Киев встревожен обменом заключенными между Россией и Западом

РИА Новости/Кирилл Зыков Украина обеспокоена массовым обменом заключенными между Россией, США и другими странами, так как это демонстрирует, что Москва может договариваться с Западом, сообщает американское издание Washington Post.
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