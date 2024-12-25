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Крушение самолёта в Казахстане: Борт до падения успел сообщить, что случилось

Крушение самолёта в Казахстане: Борт до падения успел сообщить, что случилось

Появляются всё новые данные о крушении самолёта в Казахстане. По информации из официальных источников, борт перед падением успел передать аварийный сигнал и сообщить, что случилось.

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