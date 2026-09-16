Врач рассказал, как защитить школьника от ОРВИ в начале учебного года

Начало учебного года для педиатров – это всегда точка отсчета осеннего эпидемического подъема. Возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
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