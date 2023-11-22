Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    А, собственно, чего так всполошился наш МИД? Тем более, что все их заявления,  заведомо, не возымеют никакого результ...В МИД РФ осудили ...
  • Владимир Егельницкий
    Осудили? Как страшно! Были бы во власти НАШИ люди, завтра бы эти проебалты, всё, были бы отключены от ресурсов, поста...В МИД РФ осудили ...
  • Иван Иванов
    осудили....а дальше что???????????? Очередное сотрясение воздуха.....В МИД РФ осудили ...

Как ответит Москва на провокации Хельсинки

Как ответит Москва на провокации Хельсинки

В МИД России заявили, что Москва готова работать с Хельсинки для разрешения ситуации с беженцами на границе — из-за решения финских властей закрыть пункты пропуска на границе с РФ на приграничных КПП скапливаются несколько сотен людей из третьих стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Буевич
А чего туту думать проблема решается закрытием всего одного КПП на российско-финской границе. И все. Соседям какюк. О нем мало кто знает и мало кто его проходил в жизни, но он есть и играет огромную экономическую роль. Это КПП на Сайменском канале. А он связывает озерную систему Финляндии с Балтийским морем и не только для того что бы поставлять древесину и продукты ее переработки на внешние рынки но в саму Финляндию, в те региона которые выходят Балтийскому морю. Это в разы дешевле чем все это возить фурами (особенно при цене у них 200 руб. за литр дизеля). Я думаю нам стоит об этом финнам намекнуть и все у них сразу откроется за 24 часа.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх