В МИД России заявили, что Москва готова работать с Хельсинки для разрешения ситуации с беженцами на границе — из-за решения финских властей закрыть пункты пропуска на границе с РФ на приграничных КПП скапливаются несколько сотен людей из третьих стран.
Как ответит Москва на провокации Хельсинки
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Владимир Буевич
А чего туту думать проблема решается закрытием всего одного КПП на российско-финской границе. И все. Соседям какюк. О нем мало кто знает и мало кто его проходил в жизни, но он есть и играет огромную экономическую роль. Это КПП на Сайменском канале. А он связывает озерную систему Финляндии с Балтийским морем и не только для того что бы поставлять древесину и продукты ее переработки на внешние рынки но в саму Финляндию, в те региона которые выходят Балтийскому морю. Это в разы дешевле чем все это возить фурами (особенно при цене у них 200 руб. за литр дизеля). Я думаю нам стоит об этом финнам намекнуть и все у них сразу откроется за 24 часа.
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18 час.
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