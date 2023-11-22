Как ответит Москва на провокации Хельсинки

Владимир Буевич

А чего туту думать проблема решается закрытием всего одного КПП на российско-финской границе. И все. Соседям какюк. О нем мало кто знает и мало кто его проходил в жизни, но он есть и играет огромную экономическую роль. Это КПП на Сайменском канале. А он связывает озерную систему Финляндии с Балтийским морем и не только для того что бы поставлять древесину и продукты ее переработки на внешние рынки но в саму Финляндию, в те региона которые выходят Балтийскому морю. Это в разы дешевле чем все это возить фурами (особенно при цене у них 200 руб. за литр дизеля). Я думаю нам стоит об этом финнам намекнуть и все у них сразу откроется за 24 часа.