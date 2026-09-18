До 900 тыс. рублей: новые iPhone 18 Pro Max появились на «Горбушке» до официального старта продаж

По прогнозу, цена со временем упадёт более чем вдвое Новые смартфоны iPhone 18 Pro Max начали продавать в России за день до официального старта продаж, они появились на московской «Горбушке».
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