На Украине предрекли столкновение между политиками и военными

REUTERS/Thomas Peter Критика в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного со стороны депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой может привести к столкновению между военным и политическим руководством государства.
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