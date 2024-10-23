Эксперт высказалась об идее обязательного визита россиян к психологу при разводе

Специалист считает, что это неэффективно Если цель инициативы обязательного посещения семейного психолога при разводе – сокращение числа расставаний, то это идея вызывает вопросы, заявила РИАМО семейный психолог Яна Катаева.
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