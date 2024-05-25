Яна Рудковская показала себя после пластической операции

Она сейчас отдыхает на Мальдивах Известная продюсер Яна Рудковская поделилась в социальных сетях фотографиями с отдыха на Мальдивах, продемонстрировав подписчикам результат пластической операции, проведенной в клинике Тимура Хайдарова.
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