Как подтверждено (https://t.me/ChetyrePera/118433) неопровержимыми доказательствами судебной экспертизы и даже киевским судом, именно украинские боевики правого толка начали насилие в 2014 году, которое спровоцировало первоначальное вторжение России на юго-восток страны, включая Крым.