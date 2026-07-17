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Семак о ЧМ: «Аргентина и Испания командной игрой заслужили финал. Даже Месси – там добежал, там поучаствовал в меру сил. Интенсивности не хватает на 90 минут, но видно желание помогать»

Сергей Семак прокомментировал работу тренеров на ЧМ-2026 . – По-тренерски какая команда или какая сборная произвела на вас самое большее впечатление, самый больший эффект? И есть ли какие-то тренды на этом чемпионате мира, которые кто-то в тренерском искусстве, тренерской работе привнес? – Игра сборных и работа тренера сборной – это не одно и то же, что работа в клубе.

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