Семак о ЧМ: «Аргентина и Испания командной игрой заслужили финал. Даже Месси – там добежал, там поучаствовал в меру сил. Интенсивности не хватает на 90 минут, но видно желание помогать»

Сергей Семак прокомментировал работу тренеров на ЧМ-2026 . – По-тренерски какая команда или какая сборная произвела на вас самое большее впечатление, самый больший эффект? И есть ли какие-то тренды на этом чемпионате мира, которые кто-то в тренерском искусстве, тренерской работе привнес? – Игра сборных и работа тренера сборной – это не одно и то же, что работа в клубе.